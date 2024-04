Julieta Poggio es una de las figuras mediáticas más importantes del momento. Su carisma traspasa la pantalla y luego de su paso por la casa de Gran Hermano ha sabido ganarse un lugar en el corazón del público.

Causa furor en Instagram con cada una de las publicaciones que realiza. Sus publicaciones rápidamente se viralizan y sus looks marcan tendencia. Combina estilos a la perfección y siempre conquista luciendo las prendas trendy del momento.

Juli Poggio compartió una serie de fotografías en donde la podemos ver disfrutando de la noche porteña en un conocido bar temático. Allí la rubia desplegó toda su creatividad y posó con un espectacular look.

La exhermanita dio cátedra de sensualidad y revolucionó a sus fans con un outfit impactante. Los likes no tardaron en llegar y sin lugar a dudas, Poggio es una referente fashionista.

Julieta Poggio apostó por la prenda trendy del momento y los suspiros no se hicieron esperar

Julieta Poggio encandiló con un outfit total black que dejó sin palabras a todos. La parte superior un minitop con escote. La parte inferior, una de las prendas trendy del momento: un minishort de jean en color negro desgastado. El toque final al look se lo dieron unas sensuales botas de caña alta y taco en color negro.

Para el peinado lució el cabello suelto con ondas marcadas y un maquillaje muy tranquilo. Con delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo oscuro.

Julieta Poggio revolucionó a sus fans con un outfit tendencia para este otoño

La influencer jamás pasa desapercibida y tiene un estilo único. Su audacia supera los límites y traspasa la pantalla con su carisma.

Julieta Poggio robó miradas con un espectacular conjunto total black. Un look ideal para disfrutar de la noche porteña y salir con amigas. La ex participante de Gran Hermano conquistó corazones con un top y minishort en color negro. Un must para este otoño 2024.