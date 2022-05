Juana Viale fue una de las ganadoras de la noche de los Martín Fierro. Nominada como mejor conducción femenina por el programa de su abuela, Almorzando con Mirtha Legrand, la modelo se llevó el galardón y también todos los aplausos.

Mirtha Legrand, Marcela Tinayre y Juanita Viale en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022. Foto: VíaPaís

Juana fue acompañada en la gala por casi toda su familia. Su abuela estuvo allí, también Marcela, su hermano Nacho Viale y su hija Ambar Viale, quien por primera vez caminó por la alfombra roja.

Juana Viale, la ganadora del Martín Fierro por la mejor conducción femenina posó con su vestido lamé en la alfombra roja. Foto: telefe

El look de Juana Viale fue ideal para la ocasión, la conductora fue vestida por Gino Bogani, con un vestido lamé al cuerpo, con una capa, espalda al descubierto y una falda super suelta. Las joyas de Jean Pierre también llamaron mucho la atención.

Juana Viale y su vestido lamé. Foto: telefe

Qué dijo Mirtha Legrand en los Martín Fierro 2022

La familia Viale-Legrand fue furor en las redes sociales durante la trasmisión por Telefe de la celebración. El triunfo de Juanita y el discurso de Mirtha Legrand fueron tendencia.

Mirtha Legrand se subió al escenario en los Premios Martín Fierro 2022 y habló sobre su regreso a la televisión. Foto: VíaPaís

La conductora con más trayectoria del país se emocionó mucho con el triunfo de su nieta. “Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir al balcón, hasta que un día lo llamé a Facundo Manes y le dije que quería ser la de antes. Y me dijo, ‘trabaje, Mirtha’”, contó al subir al escenario. “¿Ustedes quieren que vuelva?”, preguntó a los 700 invitados que se encontraban en la gala, obteniendo un Sí rotundo como respuesta.

Mirtha Legrand se quebró en lágrimas luego de que Juanita Viale se consagrara como Mejor Conductora de Televisión en los Premios Martín Fierro 2022. Foto: VíaPaís

“Anoche no pude dormir, no sabía qué iba a decir. Hace dos años que no aparezco en televisión y me han hecho muy feliz estar entre mis pares”, para concluir agregó: “Una maravillosa vida he tenido. Siempre trabajé sin parar, nunca bajé los brazos, hasta el día de hoy. Yo Tengo 95 años y hay que estar aquí a los 95 años. Y les prometo, les juro que voy a seguir trabajando, no bajo los brazos”