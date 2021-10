Hace unos días, Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas invitaron a Melina Lezcano a La Academia. Es que, los concursantes tenían como tarea llevar a un artista para realizar la performance “ritmo con cantantes” por lo que generó polémica entre Jimena Barón y la cantante de Agapornis quienes tienen algo en común.

Matías Palleiro, quien mantendría una relación amorosa con Barón, es el ex de Lezcano. Por lo que este miércoles, Marcelo Tinelli al momento de convocar a los participantes para el voto secreto quiso indagar sobre el vínculo que mantiene la actriz con el deportista.

“Vienen muy bien Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, un excelente puntaje. Cantó Melina Lezcano. Tuvo un cruce ahí con Pampita Melina Lezcano”, dijo el conductor del ciclo de El Trece mientras la modelo negaba lo ocurrido. “No se notó. Además, Lezcano es justo la ex del actual de Jimena Barón, Matías Palleiro”.

Melina finalizó su relación con Matías en 2017.

“Ella es la ex, yo no soy nada. No soy la novia”, aclaró la intérprete de “La Cobra” “¿Y qué es Palleiro? ¿Un touch and go? Si tuviera que definirlo. Si lo tuviera que presentar en una cena, ¿qué dice que es?”, insistió el conductor. “No sé qué es, pero no soy la novia. No lo presento”, sentenció Barón.

Las disculpas públicas de Lezcano a Barón

El día de la performance, Ángel de Brito, uno de los jurados del reality, mandó al frente a Melina por contar que su ex estaba saliendo con Barón cuando aún no estaba confirmado, por lo que la vocalista pidió disculpas públicamente.

Matías Palleiro es jugador de rugby, Internet

“Fue sin querer. Quiero pedirte disculpas públicamente, aunque ya lo hice por Instagram, porque estaba en stream y conté que estabas con mi ex cuando todavía no se sabía”, indicó.

Por lo que Jimena le contestó: “No pasa nada. Te agradezco porque bueno, siendo del medio sabés que una vez que se saben estas cosas pasa a ser una fiaca. Estaba muy tranquila y después me empezaron a preguntar, pero de verdad no pasa nada”.