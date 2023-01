Jimena Barón se sumó a la tendencia de jeans con brillos que impuso Tini Stoessel.

Jimena Barón disfruta a pleno de su tiempo libre. Mientras pasa tiempo con su hijo Momo. En plenas vacaciones, la actriz compartió el “negocio” que él está llevando adelante y la idea del pequeño causó ternura entre sus seguidores.

Más allá de su trayectoria como actriz, Barón se ha convertido en una influencer. Tiene cerca de 60 millones de followers en Instagram que sigue muy atentamente sus pasos. No solo separaciones y amoríos, sino también las ocurrencias de momo, sus recetas infalibles y, por supuesto, sus looks.

Jimena Barón subió la temperatura desde Necochea con una microbikini de triángulos. Foto: Instagram

Ya ninguna influencer escapa a esa suerte de exigencia impuesta por las redes sociales que invita a compartir cada momento y poner en debate cada look. Jimena Barón suele abrir bastante puntas de debate. Muchas veces estas discusiones se dan sin que ella lo busque: la sociedad parece estar en alerta para cuestionarlo todo, desde la crianza de su hijo Momo hasta su estilo de vida fit con rutinas de entrenamiento y recetas healthy.

Esta vez no hay debate: la actriz acertó en la elección de su look y compartió un video en sus historias. ¿Qué se puso Jimena Barón? Un jean personalizado con brillantes.

Los fanáticos de la moda recordaron enseguida cómo Tini Stoessel llevó ese look y se convirtió en abanderada de los jeans con brillantes. Siempre a la vanguardia, ella se destacó con un modelo de tiro bajo que aparte del bordado de piedras tenía cadenas con efecto de flecos glam.

Tini Stoessel marcó tendencia con jeans con brillantes y cadenas en los MTV Miaw Foto: instagram.com/tinistoessel

Los jeans, que Jimena Barón combinó con un crop top negro y unas ojotas al tono, es de Blum, una firma de Necochea que se especializa en la realización de prendas personalizadas.

Tini Stoessel impuso la tendencia de los jeans con brillantes a la que también se sumó Jimena Barón Foto: instagram.com/blum.storee

Quien es la pareja de Jimena Barón

En octubre de 2022 Jimena Barón oficializó su noviazgo con Matías Palleiro a quien pocos días después le dedicó un emotivo posteo.

Jimena Barón y Matías Palleiro a pocas semanas de oficializar su relación Foto: instagram.com/jmena

“Ahora, además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas”, confesó en un romántico posteo Jimena Barón. Y acotó: “A veces cuando una le cierra el telón al corazón, la vida se manda la sorpresa del siglo”. Se refería a su nuevo amor, Matías Palleiro.