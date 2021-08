Jimena Barón acostumbra por impactar en sus redes sociales con infartantes sesiones de fotos en las que posa al borde de la censura. Esta vez, la integrante del jurado de La Academia sorprendió a sus casi 6 millones de seguidores filmándose con una bata abierta.

//Mirá también: Jimena Barón conquistó luciendo un conjunto “total black” y sin top

Instagram

Luego de estar varios meses desaparecida de sus redes sociales, la cantante de “La cobra” volvió con todo y regresó con su actividad diaria en su cuenta de Instagram. Además de conquistar a los espectadores de Showmatch, deslumbra con looks cada vez más jugados e innovadores.

Jimena Barón compartió en Instagram una sesión de fotos extrema. Instagram

Esta vez, la artista revolucionó la plataforma con un impactante video en el que se mostró frente al espejo con una bata abierta por arriba de la cintura, dejando ver que no llevaba corpiño.

Barón deslumbró en sus historias de Instagram al borde de la censura, con una delicada prenda para dormir, translúcida y color rosa, con la que mostró parte de su pecho. Incluso tuvo que cubrirse con una mano para no mostrar de más.

Jimena Barón y su baja autoestima

Hace poco, la cantante sorprendió con una inesperada confesión de su parte, cuando abrió un espacio en sus redes para que sus seguidores le hicieran preguntas. Cuando le consultaron por su autoestima, impactó con una triste respuesta.

“Con terapia entiendo que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, claro está, pero como persona, cuando me relaciono tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura”, contó la artista, que varias veces recibió críticas e insultos por las controversiales fotos que compartía en sus redes.

(Instagram Jimena Barón) La Voz

Hace poco, volvió a ser el centro de la polémica por una imagen en la que, según varios usuarios de las redes, se mostraba “demasiado flaca”.

“Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial. Lo estoy laburando”, se sinceró “la Cobra”.