Jimena Barón está muy presente en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores fotos de su cuerpo, su entreamiento y postales de la vida cotidiana.

//Mirá también: Jimena Barón y una declaración en La Academia que sorprendió a todos

Jimena Barón (Foto: Instagram/jmena)

Este jueves, la actriz y cantante lució un vestido lencero de color blanco con detalles de encaje en el escote. Para acompañar el look optó por unos zapatos de taco y el pelo súper largo y suelto.

Jimena Barón Instagram

Como era de esperar, la publicación superó los 90 mil “me gusta” y se llenó de reacciones. “Muy de novia, amo”, “Me encanta”, “Para cuándo ponés fecha”, “Toda una angelita”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron sus seguidores más fieles.

Como todas las noches, Marcelo Tinelli presentó al jurado de “La Academia” (El Trece) y al ver a Jimena vestida de blanco, le preguntó si se iba a casar, haciendo referencia a su relación con el jugador de Rugby, de quien la cantante no da mayores detalles después de los posteos de agosto en sus redes, dónde se los vio juntos.

Jimena Barón Instagram

“Es la ex del actual de Jimena”, lanzó el conductor con la mirada puesta en Jimena. Ella tomó el micrófono y sin dudarlo respondió: “Ella es la ex, yo no soy nada”. ¿Pero usted no es la novia actual, que es?, quiso saber Marcelo.

//MIrá también: Jimena Barón cautivó con su look: “Cuando te dice que no sale, pero te lo cruzás en el boliche”

“Yo no soy la novia”, señaló contundente. Luego agregó: “No se que es, pero no soy la novia”. “Pero si lo lleva a una comida que dice?, insistió el conductor en busca de un título. “No, ni lo presento”, lanzó Jimena fastidiada por la situación.