La cantante suele dialogar con sus fans y les cuenta lo que ocurre en su vida. Luego de estar lejos de las redes sociales durante unos meses, ahora Jimena vuelve a compartir sus momentos felices... y no tanto.

“Soy muy feliz. ¿Por dónde paso a abrazarlos? Tengo barbijo y alcohol en gel”, posteó la actriz junto a varias imágenes donde se ve la buena actitud que tiene en este momento. Los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar, y muchos fans le desearon lo mejor para su nuevo tema “Flor de involución”.

En la presentación en vivo de su tema, confesó: “Siempre voy a ser La Tonta y La Cobra. Estoy emocionada, los amo muchísimo. A mi me hace muy bien, sentí una responsabilidad enorme de volver con algo que les guste o le haga bien a alguien. No soy el ejemplo de hacer las cosas bien, no cuenten conmigo para eso”.

En medio de una transmisión reveló también que su relación con el Tucu López llegó a su fin: “Estoy sola. Esto es lo que soy, me va como el or.. en el amor. Siempre pongo la semilla en el jardín equivocado”, confesó.

Jimena Barón volvió a Instagram. (Captura video instagram)

Esto se da a pocos días de que ambos compartan piso en La Academia, el nuevo show de Marcelo Tinelli. En el certamen de talentos, donde Barón será jurado y él, un concursante.