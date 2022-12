Jésica Cirio deslumbró con un vestido cut out negro en la cena de fin de año de La Peña de Morfi

Jésica Cirio vivió un momento gracioso cuando llegó a la cena de fin de año de La Peña de Morfi. El evento se desarrolló en un conocido bar porteño sobre la avenida Dorrego.

Al arribar al lugar, la conductora se encontró con una situación particular. “Estoy sola. Odio ser puntual en estos casos”, dijo Jésica Cirio en una de las historias que compartió con sus seguidores de Instagram.

En ese mismo video, la conductora mostró que había una mesa larga para alrededor de 10 personas, pero que estaba vacía. “Igual el lugar está lindo”, señaló, aunque aclaró que no se veía mucho porque estaba muy oscuro.

Cuál fue el outfit de Jésica Cirio

La conductora optó por un vestido cut out negro, corte corazón con un escote pronunciado. Además, Jésica Cirio combinó el look con unas sandalias con plataforma plateadas, que seguían la gama de los accesorios: pulseras y reloj de plata.

Jésica Cirio en la cena de Fin de Año de La Peña de Morfi Foto: instagram

La conductora aprovechó para tomarse algunas fotos en la barra mientras esperaba que lleguen el resto de los invitados, entre los que se encontraban Jey Mammon, el conductor que sumó este año La Peña de Morfi; y el famoso cocinero Rodrigo Cascón.