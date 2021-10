Luego del tenso cruce con Micaela Tinelli, por una propuesta sexual que le hizo a su novio, el futbolista Lisandro López, la actriz de cine para adultos, Jazpincita redobló la apuesta y volvió a hablar de la diseñadora en las redes sociales.

//Mirá también: Fotos subidas de tono y chats virales: qué pasó entre Cristian Pavón y la actriz de cine para adultos, Jazpincita

La joven de 20 años, quien con sus fotos y videos de contenido subido de tono, se hizo eco de la enorme repercusión que tuvo su pelea con la hija de Marcelo Tinelli.

Jazpincita

“Ya me hice una segunda cuenta de Only Fans. Si me quieren seguir hoy subo nuevas cosas”, aprovechó para anunciar en sus canales de las redes sociales. Y, minutos más tarde, cuando un seguidor le preguntó si al final iba a hacer un “trío” con Mica y su novio, ella respondió: “Si ella quiere, sí”.

En tanto, horas después compartió un polémico video realizado en TikTok que decía: “Con esos cuernos, ya la armaste de diabla para Halloween”. Sin embargo, borró ese posteo.

El polémico posteo de Jazpincita luego del cruce con Mica Tinelli

El escándalo entre Mica y Jazpincita comenzó cuando esta última arrobó a Lisandro López y le propuso un encuentro íntimo en su cama. Entonces, Micaela le salió al cruce y por mensaje privado de Instagram le respondió: “Che, hermana, ubicate en la palmera”.

“A vos también te espero en la cama, bombón. Hagamos un trío”, le contestó desafiante Jazpinicta, quien no dudó, además, en compartir una captura de la conversación que había mantenido con Micela.

Jazpincita

Acto seguido, la hija del conductor le dijo: “Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”. Pero Jazpincita siguió: “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mí? Por favor, me río sola”.

//Mirá también: Quién es Jazpincita, la actriz de cine para adultos que le dedicó fotos a Cristian Pavón y a Lisandro López

“Sí. A vos que te metés con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido, sos una pobre piba”, agregó Mica. Pero su adversaria fue por más. “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”, le dijo por privado. “No, pero te hacés la canchera”, cerró la empresaria.