Durante todo el 2021, Ivana Nadal mantuvo un bajo perfil en los medios y se dedicó a viajar y conocer las mejores playas de todo el mundo. Aún en vigencia de muchas restricciones por el coronavirus, la modelo logró pasar las fronteras de diferentes países y ciudades y convertise en una trotamundos.

Instalada en la Argentina luego de tener que regresar de Miami, la influencer ya piensa en su próximo destino y se lo hizo sabes a todos mediante una publicación en sus redes sociales. La conductora compartió en su perfil de Instagram recordando uno de sus viajes y le preguntó a los usuarios: “¿Dónde crees que voy?”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus fotos en las que se mostró en bikini negra rodeada de morros y dentro del mar en Praia Grande, Arraial do Cabo, de Brasil. La joven posó en traje de baño, dejó ver todas sus curvas y despertó los suspiros de sus más de 2.7 millones de seguidores.

“Ayyy porfavorrrrrrrr necesito volver a sentir esa magia de viajar. De pertenecer al mundo entero. Falta poquitooooo”, anunció emocionada y ansiosa por sus futuras vacaciones. Las fotos recibieron cerca de 42 mil “me gusta” en cuestión de pocas y horas y todo tipo de comentarios como: “Llevame con vos”, “Diosa”, “Esa bikini la amé!” y “Hermosa”.

El importante mensaje de Ivana Nadal a sus seguidores

Luego de copartir las fotos y contar que próximamente se va de viaje, Ivana Nadal comenzó a recibir mensajes de los usuarios sobre lo afortunada que es de poder planificar más vacaciones, pero ante esto, decidió reaccionar y compartió un importante mensaje.

“Frases como ‘qué suerte tienen algunos’ no crees que te alejan de lo que para vos es la suerte?”, comenzó reflexiva en una historia. Y continuó: “Nuestras palabras decretan, crean, atraen... No me creas, aplicalo. Comenzá a pensar antes de hablar. Ponete de tu lado, dale. No te boicotees más, vos podés!”.