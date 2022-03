Instalada en la Argentina una vez más luego de tener que regresar de Estados Unidos por unos problemas con la visa, Ivana Nadal no quiere soltar el verano y disfruta de los últimos días de calor bajo el rayo de sol. La modelo compartió esta semana impactantes fotografías en sus redes que dejó a más de uno con la boca abierta.

La influencer de 31 años disfruta de su vida con plenitud y comparte sus más profundas reflexiones con sus más de 2.7 millones de seguidores en su perfil de Instagram. Desde allí expresa mensajes de amor propio, consejos de cómo afrontar los problemas y en ocaciones sus palabras suelen generar cierta polémica como aquella vez que se mostró en contra de las vacunas del coronavirus.

Derritió las redes Foto: Instagram/Ivinadal

Pero en esta oportunidad envío un mensaje con buena energía bajo su lema “vibrar alto” que tanto se popularizó. Para ello, Ivana eligió posar con una microbikini amarilla que llamó la atención de todos y desfiló con una copa en su mano por el parquét del patio.

“Deseo que te animes a recibir lo magnífico de sentirte vivo. Que te encuentres disfrutando. Te amo porque me amo, porque me encontré, recordé y me enamoré. Porque somos uno. Dale. SENTILO. Eso que te emociona, a mi también. Eso que te mueve, a mi también. Somos LA PURA MAGIA DE LA VIDA. Creelo. Experiméntalo. Es AHORA”, expresó en el pie de foto de su reciente publicación y recibió una lluvia de corazones.

Rompió corazones Foto: Instagram/ivinadal

En muy poco tiempo, su post alcanzó cerca de 64 mil “me gusta” de parte de sus admiradores y también recibió cientos de comentarios como: “Siempre bella bebé”, “Claro que siii... vibrar siempre alto y en sintonía”, “Diosa total siempre” y “Bellissima”.