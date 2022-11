Ivana Nadal se mostró haciendo ejercicio en bombacha: “Dándolo todo”.

Ivana Nadal estuvo lejos de Instagram por un tiempo, meses en los que sus seguidores se preguntaban por su paradero y por la razón detrás del cierre de su cuenta en la red social. Sin embargo, la modelo ya está de regreso y recargada de energía.

Nadal es reconocida como “la chica fitness” y cada vez que entrena en su casa su cuenta de Instagram explota. La modelo sube videos, vivos, y fotos muy sensuales donde muestra su cuerpo al realizar la actividad física.

Anunció que se va de viaje Foto: Instagra,/Ivinadal

“Fuera de foco, pero dándolo todo. Tranqui que en casa está la calefa prendida y con esta ruti se prendió fuego todo”, escribió la morocha en su posteo donde logró recabar más de 370 mil reproducciones y cientos de mensajes.

Ivana Nadal. Foto: Instagram/ @ivi

En el video se la ve a Ivana realizando distintos ejercicios físicos, con un top deportivo y un dato curioso: en tanga. Ante esto, los seguidores no dejaron pasar este acontecimiento y le escribieron algunas críticas y otros halagos. “Hace falta entrenar en tanga? Es por gusto o para que hablen de vos?”, “Jaja después sale ofendida y al borde del llanto porque no la toman en serio. Impresentable”, fueron algunos de los comentarios que recibió la morocha.

Cómo era Ivana Nadal antes de alcanzar la fama

Ivana Nadal ha cambiado mucho desde sus comienzos. La influencer compartió fotos de su adolescencia, desde los 18 años, cuando pesaba 52 kilos, hasta ahora, que llegó a los 65.

“Pase por muchos cambios mentales, corporales y espirituales. Sufrí, me maltraté, lloré, me reinventé, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgué, me culpé, lloré, sufrí, me levante y seguí. Pero en todo ese proceso, jamás sané”, escribió en el posteo.

Ivana Nadal antes de ser famosa.

“No me propuse perdonarme nunca, valorarme nunca, decirme que me quería nunca, abrazarme nunca. Muchas veces creí sentirme sola e incomprendida, preocupada y sin un respaldo de amor que me diera la seguridad que necesitaba para dejar de compararme y maltratarme”, continuó con su escrito en la red social.