Ivana Nadal, la actriz que saltó a la fama luego de conducir Escape perfecto, La peña del morfi y Jueguemos en el bosque, tiene una comunidad de 2,7 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Ivana Nadal deslumbró a sus seguidores en Instagram. Foto: Ivana Nadal

“Un alma despertando, un Ser en constante evolución”, es la frase que usa la modelo en la biografía de sus red social para describirse a sí misma. Ivana constantemente comparte con sus seguidores mensajes para expandir “la paz y el amor”.

Ivana Nadal cambió de look y lo compartió en sus redes sociales. Fuente: Instagram.

Esta vez sorprendió a todos sus seguidores posando con una microbikini con diferentes estampados y también con un video bailando frente a la cámara. “Nublado pero algo me bronce”, fue el comentario de la artista. Sus seguidores no tardaron en reaccionar. Entre ambas publicaciones se ganó 72 mil y 91 mil me gustas respectivamente y además le expresaron rápidamente su admiración: “Que mujer más hermosa que sos”, “Sos divina Ivana, divina”, “Que cuerpazo que tenes”.

¿Ivana Nadal se va del país?

Hace algunos días se viralizó un mensaje de la asistente de la modelo que comenta que la actriz perdió la visa estadounidense. El rumor abrió el interrogante de si la actriz quiere irse a vivir afuera del país. Ivana contesto que no lo esta pensando en este momento y aseguró: “Sigo con mi vida, sigo experimentando, sigo haciendo, creando, conociendo, conociéndome a mí principalmente, viendo cómo acciono ante cada situación, viendo dónde todavía reacciono y eso no me hace bien, así que trabajo en cambiarlo”