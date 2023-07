Ivana Nadal posó solamente con la parte de abajo de la bikini: “Me amo”

Ivana Nadal se mudó a Tulum para empezar una nueva vida llena de cambios. La conductora de televisión y modelo dejó Argentina y ahora se la ve aprovechando del clima caribeño y las playas. Esta vez deleitó a todos con unas fotos muy subidas de tono en Instagram.

La famosa suele subir fotos en paños menores donde se la puede ver en bikini o lencería. Esta vez fue un paso más allá y se sacó el corpiño para realizar unas fotos desde la piscina. Sin duda llamó mucho la atención en las redes sociales y todos sus seguidores quedaron en shock.

Ivana Nadal

Ivana Nadal posó desde adentro de una piscina y, acompañado de un texto muy largo, posó para Instagram con solamente una bombacha negra. El corpiño lo dejó a un costado y prefirió fotografiarse sin nada arriba. Obviamente sus seguidores se lo agradecieron.

Ivana se sacó fotos de espaldas, donde se ve toda su parte de atrás incluidos los glúteos. Con una bombacha negra diminuta y bien cerca de la cámara, posó para sus más de dos millones de seguidores y recibió una gran cantidad de likes en estas fotos tan reveladoras.

Ivana Nadal y unas palabras muy profundas

En el pie de estas fotos, Ivana escribió un texto profundo como los que suele compartir todo el tiempo. “Me elijo por sobre todo, me acompaño, me comprendo, me perdono, me escucho, me amo”, soltó la modelo en una parte de este escrito.

Sus seguidores, obviamente, no pudieron dejar de mirar estas fotos. Recibió cerca de 100 mil likes y más de 1600 comentarios. La famosa es de las más seguidas en Instagram en cuanto a argentinas se refiere. Vive su vida en Tulum y está muy feliz por el presente que está teniendo. Algo que quiso con muchísimas fuerzas y lo consiguió.