Nicole Neumann modeló el look veraniego más sexy y dejó a todos boquiabiertos

Nicole Neumann está en un lugar del mundo en el que no hace frío, ya que sus looks son muy veraniegos y con prendas frescas. La modelo lució un outfit muy en tendencia con el que se encargó de posar desde todos los ángulos. Dejó a más de uno enamorado.

Nicole Neumann posó en los pasillos de lo que parece ser un hotel. La famosa está pasando unos días lejos de todo por el escándalo que tuvo con una de sus hijas. Sin embargo, sigue subiendo fotos e historias a Instagram sin que nadie pueda comentarle nada.

Nicole Neumann y un look bien fresco y sexy Foto: Instagram

La modelo lució un short de jean diminuto y desflecado, en color azul oscuro. Encima se puso un blazer blanco con bastantes detalles. Uno de ellos son las hombreras y después el cut out en la zona de la cintura. A eso se le suma un aplique extra en plateado que cubre las costillas y le agrega un extra de brillo.

Nicole Neumann y un look bien fresco y sexy Foto: Instagram

Nicole sumó unas sandalias nude clásicas, bien altas y con taco aguja. La modelo posó y se fotografió desde todos los ángulos con un look bastante jugado y para nada discreto. Como peinado usó una cola con flequillo abierto hacia afuera y maquillaje bastante natural donde resaltó los labios.

Nicole Neumann y un look bien fresco y sexy Foto: Instagram

Neumann suele tener predilección por las prendas con aberturas y este tipo de cut out que eleva muchísimo los outfits. Además de usar tacos bien altos para cualquier ocasión. Se la vio muy bella, con presencia y un look que no se puede dejar de mirar.

Nicole Neumann y el drama en sus redes sociales

La famosa pasa por un momento difícil y sus redes lo saben. No obtiene tanta cantidad de likes como antes, prohibió los comentarios y lo único que hace es subir fotos suyas o historias de looks. No mucho más que eso.