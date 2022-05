Alejada de los medios de comunicación, Ivana Nadal recurre a sus redes sociales para hacer reflexiones sobre diferentes cuestiones de la vida y en algunas oportunidades cuenta con el apoyo de sus seguidores y en otros, despierta ciertas polémicas.

Nuevamente en Instagram, la modelo desafió la censura y posteó una serie de fotos donde se la ve posando de espalda a la cámara y con hilo dental, acompañado con un extenso texto acorde a la imagen.

Ivana Nadal Foto: Instagram/ivinadal

Es que Nadal apostó a la reflexión sobre un tema que ha sido tabú en los últimos tiempos. “Ese cuerpo es una máquina creadora en todos sentido, pero claramente un sentido sexual. Nuestra máquina perfectamente diseñada funciona para crear vida. ¿De qué manera? TENIENDO UNA RELACIÓN SEXUAL. Estás vivo gracias a un acto sexual”, escribió.

Como es costumbre en la influencer, su intención es acompañar a sus 2.7 millones de seguidores a ser más libres y no sentirse tan condicionados en la vida.

Según adelantó, planea emprender un nuevo viaje pronto. Fuente: Instagram.

“¿Estás listo para dejar todos esos patrones condicionales que te llenan de miedo, tristeza, angustias, celos, frustración, dolor? El momento es ahora. Liberá tu esencia sexual”, puntualizó la periodista.

Ivana Nadal Foto: Instagram/ ivinadal

Ivana Nadal y Bruno Siri enfrentan rumores de crisis

En Socios del Espectáculos, la periodista Luli Fernández contó que la relación de casi dos años entre la modelo y el rugbyer podría estar llegando a su fin.

Según se percató en los detalles, la panelista contó que la pareja desde principio de año no están poniendo fotos juntos.

Ivana Nadal junto a su novio Bruno Siri

“Tengo muchas dudas y pocas certezas, porque se siguen todavía en redes sociales. Esto me confunde. Ella hace tiempo le puso un ‘mi amor’”, argumentó y agregó: “Pero él no para de subir mucha joda, que sale con amigos y ella ya no está likeando y viceversa”.