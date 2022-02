Georgina Rodríguez es una modelo y empresaria Argentina que se dio a conocer en el año 2017 a partir de su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodríguez para entrevista.

Tras el éxito de “Soy Georgina” Georgina Rodriguez lució un vestido negro y se mostró más que feliz

“Soy Georgina” la serie sobre la vida de la exitosa empresaria Georgina Rodríguez se posicionó en el Top 10 de series a nivel mundial, y su protagonista se mostró más que agradecida con sus seguidores luciendo un vestido y un look total black.

Georgina Rodríguez y su look total black. Foto: https://www.instagram.com/georginagio/

“Solo puedo decir GRACIAS ❤️ Soy Georgina: Top 10 mundial. 🙏 🌏 @netflixes” comentaba super emocionada la modelo y empresaria del momento.

Georgina Rodríguez tendrá un reality en Netflix

Siguiendo el modelo de la familia Kardashian con “Keeping Up with the Kardashians”, Georgina Rodríguez protagoniza su propio reality donde muestra su felicidad por haber alcanzado el éxito en la vida rodeada del amor de su familia.

El nuevo reality de Georgina Rodríguez refleja su relación con el futbolista, su vida personal y sus proyectos laborales.

Y es que no solo conquistó el éxito en el mundo empresarial, sino que además, se encuentra en la dulce espera junto a Cristiano Ronaldo con quien agrandará su familia.

Georgina Rodríguez en la dulce espera. Foto: https://www.instagram.com/georginagio/

La modelo y empresaria publica en su cuenta de Instagram el día a día de su embarazo, rodeada del amor de su familia y ansiosa por el nacimiento de los pequeños gemelos.

Georgina Rodríguez en la dulce espera. Foto: https://www.instagram.com/georginagio/

Sin duda alguna, a Georgina le espera una vida rodeada de amor y nosotros no podríamos estar más felices por ello.