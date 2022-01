Georgina Rodriguez se encuentra de vacaciones en Dubai junto a su pareja, el reconocido futbolista Cristiano Ronaldo y sus hijos.

La modelo actualmente está transcurriendo su embarazo de gemelos desde la playa y publicó en sus redes sociales una imagen donde deja ver su panza.

Georgina Rodríguez sigue sorprendiendo a sus seguidores. Foto: Insta

Tomando un trago dentro de un coco y sobre una reposera, Georgina dijo a sus seguidores que sentía que estaba “en el paraíso”.

Georgina Rodriguez de vacaciones en Dubai Foto: Instagram

“Estoy muy orgullosa de mi hermosa familia” dijo Georgina en sus redes sociales. “Acá en Dubai los sueños se vuelven realidad” agregó.

Georgina Rodríguez es muy conocida en las redes sociales y su fama va en aumento tras el estreno de su serie.

Un cumpleaños diferente

La modelo festejó esta semana su cumpleaños número 28, junto a toda su familia en la terraza de un Hotel con una vista magnífica a toda la ciudad.

Georgina Rodriguez junto a Cristiano Ronaldo Foto: Instagram

“No me salen las palabras en este dia tan especial. Gracias, gracias y mas gracias Cristiano. No me podes hacer más feliz” le dijo a su pareja.

“Gracias Dubai por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos los que trabajaron para q este día sea tan especial. Y gracias a todos los q siempre están y se alegran por mi felicidad y la de mi familia. Los quiero con el corazón” dijo a sus fans.