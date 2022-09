Flor Peña posó con el mítico traje de conejita de Playboy y despertó suspiros: “Esta conejita quiere...”

Florencia Peña hizo gala de su audacia y sensualidad y se animó a lucir el mítico traje de conejita de Playboy.

Flor Peña, en Salta

La conductora de “LPA” posó de perfil con una malla negra cavadísima y de espalda descubierta, pompón rosa en la cola, orejitas y guantes y, con el humor que la caracteriza escribió un provocativo mensaje.

Flor Peña Foto: Instagram @flor_de_p

“Esta conejita quiere huevo… de Pascua. La seguimos en mi perfil privado”, lanzó, haciendo referencia a su cuenta de DivasPlay, donde comparte material exclusivo y solo para adultos.

Qué pasó con la cuenta de Instagram de Florencia Peña

A casi un mes de que Instagram le cerrara su cuenta, Flor Peña recuperó el perfil con los 6 millones de seguidores. Fue Pampito quien confirmó la información a través de su perfil de Twitter. “Flor Peña recuperó su cuenta de Instagram con los 6 millones de seguidores”, escribió el periodista.

Florencia Peña Foto: Instagram @soyflorp

Semanas atrás, la conductora había decidido comenzar de cero en la red social y crearse un nuevo perfil. Sin embargo, para sorpresa de todos, desde el pasado martes su perfil tradicional fue dado de alta y aparece en el buscador.

Florencia Peña. Foto: Instagram/flor_de_p

“Hace dos días, el CEO de Instagram Latinoamérica me dijo que no me van a devolver la cuenta. Son ocho años de un trabajo muy arduo, es mi canal de comunicación directo con la gente, son 6 millones de seguidores. Toda mi vida, mi historia artística puesta ahí adentro”, había dicho en su descargo la actriz por lo que le había sucedido. La historia tuvo final feliz para la intérprete de “Moni Argento”.