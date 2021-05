Flor Marcasoli saltó a la fama en 2020, después de que se la vinculara amorosamente con Fede Bal, y tras involucrarse en algunas peleas con su entonces suegra, Carmen Barbieri. Desde entones, la morocha no para de crecer en popularidad y en seguidores en las redes sociales.

La bailarina, que se lució en la pista del Bailando por un sueño, tiene más de 320.000 seguidores en Instagram, que día a día están pendientes de sus jugadas publicaciones. Y es que Flor no tiene pudor a la hora de compartir fotos muy sensuales.

Este domingo, sin embargo, posó discreta pero llamativa. Para celebrar su nuevo aro de luz, una herramienta imprescindible para los influencers actuales, Flor compartió algunas fotos, con su enorme sonrisa como protagonista, y los labios pintados de rojo furioso.

Pero como el toque de sensualidad no podía faltar, eligió para su look un top negro completamente transparente, que combinó con un corpiño del mismo color.

Muy contenta, Flor escribió un cantito para acompañar las fotos: “Qué alegría, qué alegría, Olé Olé Olá, tengo con mi aro de luz”, y la publicación se llenó de likes y comentarios.

Un verano escandaloso

El nombre de Marcasoli comenzó a escucharse cada vez más cuando se la vinculó amorosamente con Fede Bal, e incluso se la marcó como la persona con quien el hijo de Carmen Barbieri habría engañado a su pareja de entonces, Laurita Fernández.

Entonces, Marcasoli explicó: “Él (por Bal) en el verano me decía que estaba solo, soltero, que no tenía compromisos. Entonces, yo me quedaba tranquila y siempre actué de buena fe, le creí, y me aferré también porque estaba pasando por un momento familiar complicado.

Y agregó: “Me sorprendió cuando llego a Buenos Aires y él blanquea una relación, me hizo muy mal, yo también salí lastimada, fue una desilusión total”.

Después del huracán, la morocha aprovechó el envión para hacer crecer sus redes sociales, y el reconocimiento fue en ascenso gracias a la pista más famosa de la televisión argentina.