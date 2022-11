Eva de Dominici mostró las quemaduras en su cuerpo: “No me gustaba hablar del accidente”

Eva de Dominici junta casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en la cual suele compartir contenido relacionado con su vida laboral y familiar. Sin embargo, en esta ocasión, eligió mostrar algo distinto y trajo a tema un incidente que vivió el año anterior para compartirlo con los usuarios.

Eva De Dominici en su rodaje para "The Cleaning Lady" Foto: instagram

“Estas fotos no son recientes”, comenzó aclarando para evitar malos entendidos, y continuó: “Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando”.

Eva de Dominici lució las quemaduras de su piel. Foto: Instagram

En las fotografías, la actriz luce un top negro con escote estilo strapless que deja al descubierto su piel para que puedan observarse correctamente las marcas que quería exhibir, pero no solo las de su pecho, sino que al apoyar la mano sobre su cabeza también le dio visibilidad a la herida más grande ubicada en su muñeca.

“Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades. Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental. Un abrazo a todas las personas que estén en etapa de recuperación”, concluyó.

Eva de Dominici habló sobre el proceso de recuperación de sus quemaduras. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Eva de Dominici

La actriz compartió el posteo hace dos días, y aunque no se puede observar la cifra total de reacciones que obtuvo, sí se conoce que obtuvo casi 2 mil comentarios. En ellos no solo participaron sus fanáticos, sino también figuras reconocidas como Zoe Saldana, Celeste Cid, Natalia Oreiro, Gimena Accardi, entre otros, le brindaron su apoyo con emojis o con palabras de aliento.

Eva de Dominici se luce en redes. Foto: Instagram/EvadeDominici

“Cuando vi las fotos (sin leer la descripción) dije ‘que buen maquillaje’”, “Te abrazo”, “Fuiste tan valiente”, “Que noble de tu parte compartir esa parte de tu vida, que por supuesto no fue facil, sigue adelante preciosa que tu camino recién comienza” y “Las quemaduras duelen y salado. Ojala ya estés recuperada del todo. Te admiro, sos una gran mamá y gran actriz. Un abrazo enorme desde Uruguay!”, fueron algunos de los mensajes que recibió de sus seguidores.