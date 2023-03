En medio de la ola de calor, Floppy Tesouro en microbikini hizo subir aun más la temperatura

Floppy Tesouro suele deslumbrar con sus looks. Esta vez lo hizo de nuevo, con una postal que paralizó a más de uno de sus seguidores.

Aunque entrena a diario, la cantante fue una de las primeras eliminadas en “The Challenge Argentina”. Pero eso no la desanimó. Al contrario, aprovechó para disfrutar de este verano que se extiende debido a la ola de calor.

Floppy Tesouro siempre se destaca por sus sensuales looks Foto: instagram.com/floppytesouro

Es más, en una semana de temperaturas altísimas en la ciudad de Buenos Aires, la top decidió compartir una foto en microbikini que encendió las redes.

La top está muy relajada con tanga colorada y bandeaux blanco. Lleva lentes oscuros, por supuesto y se nota cada uno de sus músculos perfectamente trabajados.

Qué dijo Floppy Tesouro de los hombres

Luego de separarse, Floppy Tesouro habló de su vida sentimental. Contó qué espera de los hombres y cómo se le acercan.

Floppy Tesouro Foto: Instagram/floppyteso

“A mí me gusta estar de novia, no estar por estar. Ahora estoy hablando con una persona, nos estamos conociendo”, confesó la artista y agregó que tiene que estar muy segura de la relación con alguien antes de presentárselo a su hija.

Pampita y Floppy Tesouro hicieron match con microbikini negra. Foto: Instagram

La top reconoció que muchas veces los hombres se sienten intimidados por sui figura. “Algunos me preguntan si me pueden saludar, se intimidan. Otros piensan que no voy a dar bola”, contó.