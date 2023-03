En crop top blanco y pantalón tiro bajo con aberturas, Romina Malaspina deslumbró en el Lollapalooza

Romina Malaspina no solo destaca entre sus fanáticos por su carisma y su talento como DJ, sino también por su increíble forma de vestir, y es que sabe combinar a la perfección las prendas que elige para presentar en cada evento o lugar al que asiste, y refleja de esa forma su personalidad a través de su look.

El look de Romina Malaspina que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Un ejemplo de ello fue el outfit que lució en el Hipódromo de San Isidro el domingo 19 de marzo, lugar donde se llevó a cabo el festival musical más esperado del año: el Lollapalooza. Desde allí, la influencer se mostró con un crop top blanco de cuello tortuga, al que acompañó con un pantalón holgado tiro bajo de tono verde musgo con botones abiertos en los costados de la botamanga.

Al mismo tiempo, sumó al look una bandolera negra con detalles dorados, junto con una cadena de eslabones que destacaba sobre la blancura del top, y aros de argolla pequeños a tono con el accesorio de su cuello.

Romina Malaspina deslumbró desde el Lollapalooza. Foto: https://www.instagram.com/romimalaspina/

Cómo celebró Romina Malaspina el día del DJ

La influencer compartió un posteo a través de las historias de Instagram para festejar con sus fanáticos la emoción de la fecha, la cual tuvo lugar el pasado viernes 10 de marzo.

Para ello, eligió los mejores looks que lució algunas sesiones musicales, y comentó: “Feliz día a todos los colegas, también a todos los que aman la música como yo. Empecé con esto hace un tiempo y me hace muy feliz. Gracias a todos los que me apoyan día a día”.