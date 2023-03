En lencería rosa y con transparencias, Romina Malaspina subió la temperatura en Instagram

Desde la red social de la camarita, Romina Malaspina suele compartir los looks que utiliza en su día a día, para asistir a algún evento, o simplemente para salir con sus allegados; y, en cada ocasión, marca tendencia entre sus fanáticos con su gran sentido de la moda. Sin embargo, en esta oportunidad, la influencer compartió un contenido muy distinto.

Romina Malaspina conquistó con su look. Foto: Instagram

Desde la comodidad del sillón y con una taza de café humeante entre sus manos, la presentadora se mostró sensual con un conjunto de lencería rosa pálido, de encaje y con transparencias, que atrajo la atención de sus fanáticos, más aún con los detalles tan delicados y únicos que presentaba, como la estética de corset en el frente del corpiño, o la doble tira en los breteles y los moños pequeños en los extremos.

El posteo de Romina Malaspina que encendió las redes. Foto: Instagram

Y desde la descripción del posteo, Romina escribió: “El café es mi favorito. Enlace en la biografía para todos los sets”, siendo el detalle de la bebida lo que causó que sus seguidores opinaran -algunos con humor, otros con mayor seriedad- que, a razón del calor, debía tomarse caliente o frío.

Romina Malaspina cautivó con su conjunto de lencería rosa. Foto: Instagram

Cómo celebró Romina Malaspina el día del DJ

El viernes 10 de marzo se conmemoró a aquellas personas dedicadas a la música, específicamente a las que se especializan como Disc Jockey (DJ), y la influencer no perdió oportunidad de compartir un mensaje a través de Instagram para festejar.

Para ello, posteó una serie de fotografías con los mejores looks que utilizó en algunas de sus tantas sesiones musicales, y con ellas, redactó: “Feliz día a todos los colegas, también a todos los que aman la música como yo. Empecé con esto hace un tiempo y me hace muy feliz. Gracias a todos los que me apoyan día a día”.