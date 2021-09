La actriz española María Pedraza se mantiene híperactiva en las redes, como cualquier joven de 25 años. Además, ama viajar y la playa. Por eso, es muy común que se la descubra compartiendo escenarios de ensueño en sus redes sociales.

//Mirá también: María Pedraza posó de espaldas con una colaless

María Pedraza Instagram

Esta vez no fue la excepción, y ella misma posó frente al espejo para tomarse una selfie que despertó la admiración -y la envidia- de más de uno. Es que al fondo de la imagen se observa el azul profundo del mar de Ibiza, y a ella completamente relajada.

Con una toalla cubriendo la parte posterior de su cuerpo y una bikini cola less negra, la foto de María acumuló más de 400 mil likes en apenas una hora.

La actriz española, en las playas de Ibiza María Pedraza(/@mariapedraza_) | Instagram

Pedraza estuvo de novia con Jaime Lorente, “Denver” en “La casa de papel”, luego de que coincidieran en algunas temporadas. La relación terminó bastante rápido y en un profundo silencio, y cada uno siguió con su vida. Lorente volvió a ser convocado para el éxito de Nétflix, y Pedraza se sumó a otros proyectos.

En lo personal, también cada uno siguió su rumbo. Y aunque a María se la vio disfrutando de diversos viajes sola y con amigas, parece que el amor volvió a golpear sus puertas.

María Pedraza Instagram

//Mirá también: María Pedraza posó de espaldas y al borde de la censura

Todo indica que en esta última escapada a Ibiza se la vio con un compañero de elenco de la serie “Toy boy”: se trata del actor Álex González. Y aunque ninguno de los dos confirmó nada, hay quienes dicen que se volvieron “inseparables”, luego de que él se sumara al proyecto en la segunda temporada.