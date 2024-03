El poderoso baile de Evangelina Anderson con un look total black que conquistó Instagram.

Evangelina Anderson enamora a todos sus fans en Instagram. Allí comparte diferentes fotos de sus actividades en Buenos Aires tras haber vuelto de Alemania, como momentos en familia, con sus hijos y su marido Martín Demichelis, o visitando el estadio de River.

El look con volados de Evangelina Anderson en Los 8 Escalones. Foto: desconocido

Sus seguidores le dejan miles de likes y mensajes copadísimos en cada publicación que comparte, especialmente cuando muestra sus looks cargados de sensualidad y elegancia.

Evangelina Anderson posó como una sirena para un evento de la marca Pandora en Río de Janeiro. Foto: desconocido

En esta oportunidad, la rubia se llevó todas las miradas con un poderoso look total black, pero lejos de posar, la modelo se mostró haciendo una coreografía de Beyoncé en la previa de Los 8 escalones, el programa de El Trece en el que integra el jurado.

El outfit en cuestión es un mono corto engomado en negro que dejó sin aliento a toda su audiencia. El diseño incluye una sensual abertura en el inicio de la pierna de la modelo y un escote pronunciadísimo que, lejos de mostrar el pecho de la rubia incluye un top con escote de corazón.

Captura Instagram. Foto: desconocido

Al look lo completó con unas botas bucanegras también negras con plataformas y el pelo suelo con la raya al costado. Pero eso no fue todo, la coreografía para All the single ladies, tan sensual como divertida, se llevó los aplausos de los usuarios de la red social de Meta.

“En los 8 escalones haciéndome la Beyonce con la pregunta de baile”, comentó debajo de la publicación que ya cosechó más de 25 mil corazones.