El infartante look de Julieta Poggio: vestido transparente y espalda descubierta

Julieta Poggio logró armarse una base sólida de fans en redes sociales. En Instagram suma más de dos millones y medio de seguidores y muchos de ellos son adolescentes que la tienen como una máxima referente de la moda.

La ex participante de Gran Hermano deslumbra con outfits juveniles, cancheros y descontracturados, pero de vez en cuando cambia a un estilo más elegante. Eso mismo ocurrió en los Martín Fierro 2023, cuando optó por un vestido negro strapless con un tajo en la pierna y unos guantes de encaje a juego.

Ahora, Juli fue por más y levantó el calor de las redes con un vestido infartante que se destaca por su espalda descubierta y su tela 100% transparente.

El look clásico de la bailarina. Foto: instagram

El vestido transparente de Julieta Poggio que fue furor

La mediática deslumbró con un vestido de microtul en color negro, con mangas largas ajustadas y unos detalles de arandelas plateadas en el cuello. Para evitar censura en Instagram, y por la gran transparencia de la pieza, Juli tuvo que tapar uno de sus pezones con un emoji.

La parte de atrás es igual de impactante: Poggio posó con la espalda descubierta, con un tajo que iba del cuello a la cadera, y lazos que se extendían entrecruzados por todo el escote.

Juli subió la temperatura de las redes. Foto: instagram

Juli Poggio nos tiene acostumbrados a verla con el pelo suelto y esta no fue la excepción. La ex GH se dejó el cabello largo con ondas bien peinadas y sumó un make up rockero: delineado negro de forma cat eye, sombra, y un labial nude con gloss.

