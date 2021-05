Valerie Domínguez se convirtió en toda una figura durante el 2020. Con sus rutinas de entrenamiento, videos de baile y producciones de fotos logró acumular casi 3 millones de seguidores.

Valerie Domínguez, la sensual prima de Shakira (Foto: Instagram/ @valeriedomi)

Sin embargo, la prima de la reconocida cantante internacional Shakira fue noticia cuando anunció su embarazo. Durante los 9 meses, entonces, compartió con todos sus fans como fue cambiando su panza.

A poco más de una semana de recibir a Thiago, la modelo y actriz posteó una serie de fotos del embarazo junto a un emotivo mensaje. “Nuestro cuerpo es capaz de cosas increíbles!!”, comenzó escribiendo.

“Recientemente subí un vídeo literalmente recién parida y me sorprendí con la cantidad de comentarios positivos, donde me felicitaban por ‘haber subido un video en el que aún tenía pancita y que no espere a estar perfecta para mostrar mi cuerpo’”, continuó.

“Siendo sincera, lo subí sin pensar en eso. Simplemente quise compartir un lindo momento de conexión con mi hijo y mi esposo al día siguiente del parto y el primer día de Thiago. El protagonista de esta historia terminó siendo mi cuerpo desde su forma y no desde su función, que es el verdadero héroe de la historia”, agregó.

“Escribo esto para decirles que la relación con nuestro cuerpo debe ir más allá de una forma o de un estereotipo. Personalmente estoy demasiado agradecida con mi cuerpo porque es increíble la capacidad que tiene para crear vida y volver, con paciencia y amor a su estado natural”, añadió.

“En la primera foto tenia más o menos 8 meses de embarazo. En la segunda, 39 semanas. Como unos 2 o 3 días antes de tener a Thiago. La tercera foto es en la clínica la mañana siguiente al parto. (Yo pensé que después del parto ya no tendría barriga porque aja... ya no estaba Thiago dentro pero no, así no es como funciona”.

“El Boomerang cargando a Pollo (pareja de Valerie) es del mismo día que les presente a Thiago. (Más o menos una semana después de tenerlo)Y la última, haciendo ejercicio es de ayer. Así, con amor, paciencia, buena alimentación y el movimiento necesario, priorizo mi salud”, finalizó.