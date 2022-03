Cande Tinelli compartió a través de Instagram Stories una serie de videos haciendo un descargo por todo el hate que recibe día a día a través de las redes sociales. La influencer se ha realizado a lo largo de su adultez diferentes tipos de tratamientos de belleza y cirugías estéticas, además de, tener la mayor parte de su cuerpo tatuado. La misma se muestra muy feliz y orgullosa de sus decisiones con respecto a su cuerpo, sin embargo, la críticas negativas no le paran de llover.

Cansada de estar constantemente en el ojo de las críticas por su apariencia, Cande decidió dejar el silencio de lado y hacer frente a las críticas. En sus historias comenzó diciendo “Dicen que mi cara es de plástico, que estoy toda operada. Estoy muy cansada de esto”.

Cande Tinelli hizo un descargo a través de Instagram Stories por las críticas que recibe sobre su cuerpo. Foto: Instagram/Cande

“Yo no tengo ningún tipo de problema en decir qué me hice en la cara” continuó diciendo la influencer además de, mencionar los diferentes tratamientos a los que se ha sometido. “Dejen ser a la otra persona. Yo no me estoy fijando que se hace la otra persona o qué no se hace” arremetía la hija de Marcelo Tinelli, quien aseguraba “Si puedo y si tengo la posibilidad, lo voy a seguir haciendo” en referencia a las cirugías estéticas.

Cande Tinelli mostró todos sus tatuajes

Días atrás, pudimos ver a través de la cuenta de Instagram de Cande una serie de fotos de ella posando en bikini de color lila con arboles y el mar de fondo, creando un escenario de mucho relax. En la publicación podemos notar casi la totalidad de los tatuajes de la influencer quien desde muy temprana edad decidió embarcarse en el mundo del tattoo al igual que su padre.

Cande Tinelli mostró todos sus tatuajes a través de Instagram. Foto: Instagram/Cande T

