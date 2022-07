Dua Lipa lo hizo otra vez. En cuestión de minutos obtuvo casi un millón de likes con una nueva publicación en Instagram. Es que en la red social, la cantante británica tiene 84.9 millones de seguidores, los cuales no tardan en reaccionar.

Dua Lipa conquistó con sus outfits. Foto: Instagram/@dualipa

En esta oportunidad, la artista deslumbró con un extravagante outfit: mucho violeta, transparencias y flechos. En las imágenes que publicó, se puede distinguir que se trata de un vestido a cuadrillé con diferentes cortes, en sus pantorrillas unas polainas y debajo, unas zapatillas negras con plataforma.

“El conejito Foo Foo se va a un festival”, escribió en el pie de la publicación. Los mensajes de sus fans colmaron el carrete.

“Sos muy hermosa”, “Wooow”, “Mi corazón”, “La chica más hermosa del mundo”, “Mi lindo conejito. Te amo”, “Dua mi religión”, “Te amo reinaaa”, le dijeron.

Cuándo comenzó la carrera musical de Dua Lipa

Dua Lipa comenzó su carrera musical cuando tenía 14 años con la publicación en YouTube de covers que hacía de otros artistas. En 2015 firmó con la discográfica Warner Music Group y a los 20 años lanzó su primer sencillo New Love, seguido de Be the One.