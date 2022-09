Dua Lipa llegó a Bogotá y lució un impactante vestido color café con aberturas: “Estamos listos”

Dua Lipa se encuentra de gira por Latinoamérica, habiendo tenido su paso por la Argentina los días 13 y 14 de septiembre.

A través de su cuenta de Instagram con más de 86.8 millones de seguidores, la artista pop comparte sus looks a puro glam lucidos durante su tour, que en tan solo nuestro país tuvo más de 100 mil espectadores.

Dua Lipa coqueteó con sus fans desde la habitación de hotel donde se hospeda en Buenos Aires.

Como si las prendas al último grito de la moda no fueran suficiente para conquistar los corazones de nuevos fans, la cantante elige hablar en sus posteos en español y utilizar el argot de cada país latino al que va, y en portugués en el caso de Brasil.

Dua Lipa conquista corazones en Bogotá

En esta oportunidad, Dua Lipa compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dejaron a sus millones de fans al borde del desmayo.

Allí se puede ver a la artista pop posando a puro glam desde Bogotá, en el marco de su gira por Latinoamérica.

Dua Lipa llegó a Bogotá y lució un impactante vestido color café con aberturas. Foto: Dua Lipa

Dua no para de sorprender con sus looks, que al último grito de la moda no paran de conquistar corazones y de marcar tendencia, siendo millones quienes admiran sus looks y sueñan con tenerlos.

Dua Lipa llegó a Bogotá y lució un impactante vestido color café con aberturas. Foto: Dua Lipa

En esta ocasión, Dua lució un impactante vestido color café con aberturas, además de unas medias semi oscuras y unos tacos, creando un fantasía gótica digna de una celebridad.

Dua Lipa llegó a Bogotá y lució un impactante vestido color café con aberturas. Foto: Dua Lipa

“Estamos listos Bogotá!!! Felices de estar acá con ustedes! Nos vemos a la noche!” comentaba Dua más que feliz de llegar a Colombia, llevándose más de 686 K de corazones rojos en tan solo 1 h de posteadas sus fotos.