Dua Lipa se despidió de Buenos Aires con una minifalda y top amarillo: “Buena comida, buen vino...”

La cantante Dua Lipa deslumbró durante dos noches en el Campo Argentino de Polo y sus fans enloquecieron con su entrega. Pero ella también se mostró feliz por las vivencias en nuestras tierras.

Dua Lipa Foto: Instagram

La artista compartió en sus redes algunas postales personales de lo que fue su última noche en el país, entre las que se destacaron algunas muy risueñas y otras muy sensuales.

Dua Lipa Foto: Instagram

En una de las fotos, Dua aparece con un conjunto amarillo compuesto por un top triangular, minifalda y saquito, con el que se la vio cómodísima, disfrutando de la temporada preprimaveral. También se fotografió comiendo pizza y tomando vino.

Dua Lipa Foto: Instagram

El mensaje que dejó junto a la galería terminó de enamorar a sus fanáticos: “Buena comida, buen vino, buenos recuerdos... Gracias, Buenos Aires”, escribió la cantante.

Cómo fueron los shows de Dua Lipa

En el marco de la gira “Future Nostalgia Tour”, la gran estrella del pop arrancó puntualísima a las 21.30 su primer concierto el martes, mientras que el segundo show tuvo lugar este miércoles. En ambos hizo un repaso por los grandes hits de su álbum consagratorio ante un diverso público de todas las edades enamorado de su magnetismo.

Dua Lipa Foto: Instagram

“Buenas noches, Buenos Aires. Aquí comienza la fiesta”, dijo en castellano una Dua Lipa enfundada en un ajustado traje verde, uno de los tantos vestuarios que utilizó durante la primera noche. El show lo arrancó con “Phisycal” y en la siguiente hora y media ofreció un show a la altura de las elevadas expectativas.

Dua Lipa Foto: Instagram

En esta tónica fueron pasando algunos éxitos como “Cool”, “Break My Heart” -un alto punto bailable- o la épica “Boys Will Be Boys”. Pero sin dudas, los aplausos se los llevaron la pícara “Good in Bed” y una demoledora “Levitating”.