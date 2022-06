Dolores Barreiro es una conductora argentina super reconocida, en su cuenta de Instagram tiene alrededor de 274 mil seguidores, con quienes comparte fotografías suyas y de sus hijos. La modelo viene de sorprender a sus seguidores con una fotografía frente al espejo de su casa.

Dolores Barreiro y una foto de casamiento que generó confusión Foto: Redes

En ella se puede ver un sin fin de objetos que tiene Dolores: botellas, juegos de mesa chinos, velas, frasco. Aunque lo que más impacto es que la modelo se sacó la selfi sin ropa. Fueron cada uno de esos objetos los que sirvieron para tapar sus partes intimas. “Todo para llevar” expresó, algunos de sus seguidores fueron rápidos y le contestaron: “Deslumbrante maravillosa”, “Todo lo que está bien”.

Dolores Barreiro sorprendió en Instagram con una foto frente al espejo y sin ropa: "Todo para llevar" Foto: Instagram

Que pasó entre Dolores Bareiro y Matias Camisani

Hace algunas semanas Matias Camisani fue invitado al programa Podemos Hablar. Allí habló de la relación que mantiene con su ex esposa, Dolores. Con quien salió durante 22 años, finalizando su relación en 2020 y tiene 5 hijos.

Dolores Barreiro (Instagram) Foto: Instagram

Durante PH, Andy Kusnetzoff pidió que “pasen al frente los que creen que pueden ser amigos de un ex”. El ex modelo adelanto. “Se puede, pero no sé si es mi caso. Con Dolores no somos amigos, somos padres de nuestros hijos y ahora estamos en pareja, cada uno por su lado”, aclaró.

Dolores Barreiro de vacaciones en Ibiza

Ahí confesó que pasa actualmente entre Dolores y él: “Estuvimos 22 años casados, ahora es raro, pero a veces es necesario que sea así. Yo estoy en pareja y también me doy cuenta que para proteger la relación prefiero que sea algo más distante”.