Dolores Barreiro es una famosa modelo y conductora argentina. A finales de los años 90 comenzó a desfilar y conquistó todas las pasarelas, luego participó en la conducción de varios programas de televisión. En 2008 se hizo super conocida por su participación en el Bailando por un sueño.

En su cuenta de Instagram tiene al rededor de 274 mil seguidores con quienes comparte imágenes de sus paseos y de su familia, que consta de cinco hijos que ha tenido con el músico Matías Camisani.

Dolores Barreiro (Instagram) Foto: Instagram

Recientemente compartió en su cuenta una imagen que llamó mucho la atención. Se la ve junto a unas rocas, de espalda a la camara. En la foto se levanta la blusa y deja ver su espalda al descubierto y un minishort. La foto la acompaño de una reflexión: “Se enamoró... De quien no imaginaba, de quien no esperaba y de quien no estaba buscando. Desde ese momento aprendió que el amor no se elige. Es él quien nos elige a nosotros”.

Dolores Barreiro se mostró con la espalda al descubierto. Foto: Instagram

Sus seguidores no tardaron en reaccionar con un me gusta y decenas de comentarios: “Es asi”, “A mi me pasó”, “y si lo buscamos, no lo encontramos”, “Totalmente de acuerdo, nos elige”.

Qué dijo Matías Camisani sobre su relación con Dolores Barreiro

En uno de las emisiones del programa de Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar participó como invitado Matías Camisani, quien estuvo casado con Dolores Barreiro durante 22 años y tiene con ella cinco hijos.

Dolores Barreiro y una foto de casamiento que generó confusión Foto: Redes

Una de las preguntas que hizo el conductor fue si los invitados podrían ser amigos de sus ex parejas. La dinámica del programa consiste en que pasen al frente quienes cumplen con la consigna. Matías pasó al frente pero lo que dijo sorprendió a todos. Por la relación que construyó con la modelo opinó: “Se puede, pero no es mi caso” y agregó “Conozco muchos casos que funcionan muy bien como amigos entre exparejas. Pero hay otros casos que no”.

Matías Camisani y Dolores Barreiro disfrutan del amor de sus nuevas parejas

Entonces Andy preguntó si con Dolores no son amigos. “No, amigos no, somos padres de nuestros hijos” confesó. El conductor no pudo evitar acotar que después de 22 años se vuelve muy raro a lo que Matías contestó: “Sí, es rarísimo pero es necesario que sea así. Yo estoy en pareja y también por proteger a mi pareja prefiero tener una relación distante con Dolores. Igual no creo que sea algo que uno se proponga. Me parecería raro proponerme yo tener una buena relación”.