Andrea Rincón compartió dos imágenes en Instagram que sorprendieron a todos sus seguidores. La conductora de radio viene de grabar 220, una miniserie que se emitió por la TV pública. En sus redes sociales tiene 1,1 millones de seguidores con quienes comparte sesiones de fotos y sus nuevos trabajos.

Desde que se hizo conocida en el 2007, Andrea Rincón no ha parado de trabajar. En el 2012 la Vedette estaba en su máximo esplendor, actualmente se cumple 10 años de aquel momento y lo recordó con un posteo en Instagram.

Andrea Rincón mostró todo al volver a ponerse “plumas y conchero” . Foto: Instagram.

“Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías. Diez años después, mejor volver a empezar”, fue la descripción que eligió para compartir una imagen donde se la ve hace 10 años y en la actualidad luciendo plumas y un conchero, al mejor estilo del carnaval. Se trata de un look que usará para Argentina, tierra de amor y venganza. La imagen se llevó 86 mil corazones rojos.

Cómo se hizo famosa Andrea Rincón

Durante la decada del 2000 fue muy famoso un programa que pronto volverá a la televisión llamado Gran Hermano Argentina. En el año 2007 Andrea Rincón fue una de las participantes, lo que la llevó a convertirse en famosa. Posteriormente participó del Bailando por un sueño. Se desempeñó como actriz en Solamente voz, La Leona (serie con la cual ganó un Martín Fierro a la Actriz Revelación) y Un gallo para esculapio.

En el 2021 además participó del certamen MasterChef Celebrity. Rincón fue la decima eliminada del reality. Su vida privada es conocida por haber salido con el “Mono” de Kapanga y con Ale Sergi, el cantante de Miranda.