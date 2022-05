El sábado por la noche, Andrea Rincón fue invitada al programa de televisión PH: Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff. El show consiste en una series de preguntas o consignas por parte del conductor a los famosos invitados quienes son interpelados a tal punto de abrir sus corazones para los que se encuentran detrás de la pantalla.

Andrea Rincón contó cómo fue su experiencia consumiendo Ayahuasca.

Fue de esta forma que, ante la consigna de Andy “que pasen al frente quienes pasaron la noche en un lugar raro o insólito” Andrea Rincón decidió dar un paso para delante y abrir su corazón relatando cómo fue su experiencia consumiento ayahuasca, un psicotrópico usualmente utilizado en rituales.

Cómo fue la experiencia con Ayahuasca de Andrea Rincón

La modelo contó que la experiencia la vivió antes de entrar al programa Gran Hermano, el cual le otorgó su salto a la fama, y expresó de forma categórica “Vi lo más doloroso de mi vida. Lloré de principio a fin”.

“Yo era muy chica, tenía 21 años, y muchos me decían que no lo hiciera. Pero insistí tanto que me dijeron ‘Bueno, pero pensá que querés tratar’ porque muchos psicólogos lo emplean para sus tratamientos” continuaba narrando Andrea quien, aseguró que su experiencia la utilizó para sanar sus traumas tras haber sufrido violencia de género por parte de una ex pareja.

La modelo continuó su relato contando la forma que comenzó a tomar el ritual y cómo se sentía imposibilitada para hablar bajo los efectos de la planta y que, incluso, se sintió por momentos acosada por unos hombres que se encontraban en el lugar hasta que, finalmente, la experiencia psicodélica terminó y tras ella Andrea expresó haber cambiado y cerrado ciclos de su vida.