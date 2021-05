Como todos los sábados por la noche, Andy Kusnetzoff realizó su clásico programa nocturno “PH Podemos Hablar” (Telefé). Y dentro de la lista de invitados estaba Andrea Rincón, quien en esta oportunidad no solo dio que hablar por su figura, sino que también porque se sinceró sobre una situación que le tocó vivir cuando sufría la por adicción de drogas.

Mientras ella relataba su terrible experiencia, el conductor del ciclo y el resto de los presentes -Sofía Gala, Paulo Vilouta, CAE y Agustín Rada Aristarán- la escuchaban atentamente.

La ropa que usó Andrea Rincón para ir a "PH Podemos Hablar". Instagram/@andrearincon_top

Rincón, que estuvo en pareja con “El Mono” de Kapanga, suele tocar el tema de las adicciones. No es una historia que la haga sentir bien ni mucho menos, pero aprovecha para concientizar a las personas de lo mal que hace.

Así las cosas, en un momento del programa Andy invitó a que las celebridades pasen al punto de encuentro si “alguna vez al despertar no sabían muy bien dónde ni con quién estaban”.

Fue en ese instante que Andrea dio un paso hacia adelante. “La verdad es que yo no tengo una, tengo mil. Lo digo y no me causa gracia; me da mucha vergüenza”, se sinceró la morocha.

“Me ha pasado de levantarme y tener a una persona al lado. Me ha pasado con hombres y mujeres de despertarme, darme vuelta y preguntarme ‘¿quién es esta persona? ¿cómo llegó? ¿qué pasó anoche?’”, añadió.

La participante de “MasterChef Celebrity Argentina” (Telefé) ya había reconocido que le pasó en varias oportunidades. Por eso, comentó que una vez el personal de limpieza de un boliche la despertó, ya que estaba tirada en el piso del lugar a las 2 de la tarde. Lo más preocupante para ella era que no se acordaba nada del por qué estaba allí.

El look que eligió para ir a PH

Si hay algo que queda demostrado cada vez que se la ve públicamente, es que Rincón no pierde su belleza. Mucho menos, su estado físico, ese mismo con el que suele levantar temperatura en las redes sociales.

Este sábado se encargó de compartir con sus más de 1.1 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram la vestimenta que usó para concurrir al programa de Andy.

Publicó una serie de fotos en las que se la ve con un vestido rojo largo, acompañado de unos zapatos del mismo color. El posteo alcanzó los 69 mil me gusta y superó la barrera de los 1.500 comentarios en 14 horas.