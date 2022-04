Graciela Alfano no deja pasar la oportunidad para mostrar que cada día se ve más radiante y, con una gran trayectoria como vedette, deja en claro que sus tips, looks y mañas no quedan de lado.

Asidua usuaria en las redes sociales, la actriz de 69 años mostró uno de sus outfis más glamurosos en Instagram y acompañó la publicación con un mensaje positivo frente a la vida. “Tips para pasarla bien”, tituló el posteo donde se la ve al compas de Where is the love de la banda estadounidense Black and Peas, versión remix.

Las fotos de Graciela Alfano que se llevaron miles de likes. Foto: Instagram/Graciela

“¿Por qué cada vez que el tránsito nos demora nos quejamos? Es preferible llegar in touch tarde, detenerse un rato y ponernos creativos”, reflexionó para sus 747 mil seguidores.

//

Luciendo un minivestido gris oscuro con brillos, unos zapatos stilettos negros con detalles en blanco y dentro de un auto, la estrella en los teatros de revista agregó: “¡Hay tantas cosas que se pueden hacer en un auto! ¿A vos qué se te ocurre?”.

La sorpresiva renuncia de Graciela Alfano a “Socios del Espectáculo”

La panelista confirmó en “Mañanísima”, el programa de Carmen Barbieri que a fin de mes se le vence el contrato en “Socio del Espectáculo” y que no renovará el vinculo.

“Me llevo divino con los chicos, pero me doy cuenta que cada vez que yo hablo de sexo, Pallares sufre. Y no quiero hacer sufrir al conductor, no me gusta”, se sinceró