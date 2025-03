Desde Milán, la China Suárez se robó todas las miradas con vestido negro muy elegante y con escote estratégico

La China Suárez sigue dando que hablar. Con más de 7.8 millones de seguidores en Instagram, la actriz comparte a diario postales de su vida, desde momentos familiares hasta producciones de moda. Ahora, en medio de un viaje a Milán junto a Mauro Icardi, la artista aprovechó para desplegar su glamour y deslumbrar con un look que captó todas las miradas.

Mientras el futbolista debe resolver asuntos legales con Wanda Nara, la China no deja de disfrutar de la ciudad italiana y lo demuestra en sus redes sociales. Horas atrás, compartió una historia en Instagram en la que se la ve espléndida antes de una cena romántica. Desde el ascensor del hotel donde se hospeda, posó frente al espejo con un outfit que fusiona sofisticación y sensualidad.

Mauro Icardi y la China Suárez

El look total black de la China Suárez que enamoró a sus seguidores

Para la ocasión, la China Suárez eligió un vestido corto negro sin mangas, con un escote estratégico que resaltó su figura sin perder la elegancia. El diseño minimalista y de corte impecable se convirtió en el protagonista de la noche, dejando en claro por qué el negro sigue siendo el color infalible para cualquier ocasión especial.

El look de la China Suárez.

Para completar el look, apostó por un beauty style sutil y sofisticado. La China llevó el cabello suelto con ondas naturales, un maquillaje en tonos nude y accesorios discretos que sumaron un toque de refinamiento sin restarle protagonismo al vestido.

Aunque la imagen fue compartida a través de una historia y no permitió la interacción de sus seguidores, no cabe duda de que su elección fashionista generó furor. En cada una de sus publicaciones, la China recibe cientos de halagos y esta vez no sería la excepción.