El lujoso cumpleaños que Mauro Icardi le organizó a la China Suárez: “Princesa mía”

La historia de amor entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue su curso pese a las críticas que reciben. La pareja continúa sumando momentos al polémico noviazgo, ya que la actriz fue la tercera en discordia en el matrimonio del futbolista con Wanda Nara, y en medio del conflicto legal que enfrenta el jugador con su ex.

La ex Casi Ángeles cumplió 33 años el 9 de marzo y a las primeras horas del día, el futbolista le dedicó unas románticas palabras a su pareja. “Feliz cumpleaños mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo", escribió Mauro Icardi junto a una foto en blanco y negro de la pareja.

El saludo de Mauro Icardi a la China Suárez por su cumpleaños

En la misma publicación, Mauro Icardi le dejó un palito a Wanda Nara por los comentarios hacia su novia. "Me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce. Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, la gran madre, la gran amiga y por todo lo enorme que sos”, expresó el futbolista.

“Deseo que se te sigan cumpliendo los sueños que anhelas y disfrutes mucho hoy y siempre. Te amo”, cerró la dedicatoria Icardi. Luego para cerrar el día le realizó un exclusivo festejo.

Así fue el extravagante cumpleaños que Mauro Icardi le organizó a la China Suárez

El futbolista compartió fotos de su pareja en el cumpleaños que le organizó. El mismo fue en un lujoso salón con paredes recubiertas de madera, alfombras rojas y dos mesas largas con sillas doradas.

En la decoración resaltan los adornos florales, las copas y las servilletas en tono rosa pastel. El cumpleaños tenía una temática vintage y de lujo.

En cuanto al look que eligió la cumpleañera estaba acompañado con la temática del festejo, la China Suárez llevó un vestido con cuello alto y mangas de tul y adornos en brillos plateado, mientras que Icardi llevó smoking.

“Que seas muy feliz, princesa mía”, escribió el futbolista junto a la foto de la actriz. A lo que ella respondió: “Vos me haces feliz”.

Luego, la China Suárez se cambió de look y llevó un vestido negro con brillos y una corona en el pelo. Además, la actriz aprovechó pasa presumir a su pareja: “Tengo el novio más lindo y bueno del mundo”, escribió junto a una foto del futbolista de traje.