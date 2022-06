Danna Paola es una cantante muy reconocida a nivel internacional. La mexicana ha publicado cinco discos, llamados Mi globo azul, Océano, Chiquita pero picosa, Danna Paola y K.O, que la han convertido en una de las artistas más elegidas por sus fanáticos.

El vestido de Jean de Danna Paola. Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 34 millones de seguidores con quienes comparte su música y su trabajo. Allí acaba de publicar una fotografía que se ganó millones de corazones rojos. Se trata de una imagen mostrando el outfit que usó para protagonizar una movilización por los derechos de la comunidad LGBT.

Cómo fue la participación de Danna Paola en la marcha del Orgullo 2022

Con una minifalda con flecos violetas y un top cut out, la joven se mostró a puro brillo. “Perdona? un quesito me sentía ayer”, expresó y 1 millón de seguidores reaccionaron con su me gusta.

“Reina”, “Mi amor”, “Hermosa, “Te veías icónica”, “Sos una perra”, “Que lindo fue verte”, “Pride”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Danna había anunciado ayer mismo que participaría de la histórica marcha y lo hizo bailando desde un carro alegórico de la plataforma TikTok junto a otros famosos e influencers. Muchos de sus seguidores la grabaron mientras ella tiraba besos y gritaba “Viva el amor”.