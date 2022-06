La joven cantante y actriz Danna Paola deslumbró con un look sensual, atrevido y, a la vez, elegante. Divertida, se animó a compartir las imágenes del outfit elegido mediante su perfil de Instagram, donde la siguen más de 34 millones de personas.

Danna Paola

La mexicana posó en un balcón y escribió junto a las fotos: “Un lunes muy Miami”. A sus espaldas, el encanto de los edificios de la afamada ciudad del Estado del Sol.

Danna Paola Foto: Instagram @dannapaola

Un total black compuesto por una minifalda, un top con forma de de mariposa y un miniblazer, que le dejaba la espalda algo descubierta, fue la elegante apuesta de la artista. Sin embargo, no pudo resistirse a agregarle algo de color a la noche: palataformas fucsias y lentes oscuros con un llamativo marco verde completaron el lookazo.

Cómo fue el intento de abuso a Danna Paola

La actriz vivió un momento desagradable mientras rodaba “Élite”, en Madrid. Según contó en esa oportunidad, una noche salió a cenar con un amigo a un restaurante latino, en el que a partir de las 22 hs se habilitaba una pista de baile. En ese momento, empezó a charlar con un hombre que se le acercó, y luego, aparecieron dos más.

Danna Paola Foto: Instagram @dannapaola

“De repente me dice (una de las personas): ‘¿Este era tu vaso, no?’, y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal. Me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, y estos empezaron a quererse sobrepasar de la situación”, contó.

Danna Paola Foto: Instagram @dannapaola

Y continuó: “Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: ‘no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso’. Seamos conscientes que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás”. “No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegue a mi casa y cómo acabé en el hospital”, confesó. “Fue algo muy heavy”, enfatizó.