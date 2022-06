Con varios años de carrera en el mundo de las pasarelas, Christian Sancho sorprendió a todos en las últimas horas al compartir en sus redes un impresionante antes y después. Comparó una foto suya de su adolescencia con una actual para dejar ver los increíbles cambios alcanzados en su cuerpo.

Además de conquistar los corazones de todos con sus posteos diarios, en su última actualización en redes sociales el protagonista de “Sex” contó cuál fue su secreto para lograr la figura que tanto deseaba y que hoy lo llevó a ser una de las figuras de las obras más eróticas de la Argentina.

Christian Sancho es protagonista de Sex Foto: Instagram/chrissanchook

A meses de anunciar su casamiento con Celeste Muriega, el también actor subió a Instagram la impactante comparación de cuando tenía 17 años y 30 años después, con 47. En la descripción del posteo manifestó: “Si, estás viendo bien… ¡ese soy yo a los 17 años! Sin lugar a dudas cuando me dicen ‘A vos si que te ayudo la genética’ o ‘que suerte tuviste con tu físico’ solo puedo mostrar esa foto de lo que era a los 17 años y lo que soy ahora a los 47 años”.

Para Sancho “cuando uno quiere llegar a un objetivo y cumplir sueños… con trabajo, esfuerzo y pasión, todo se consigue!”. Y reveló cuál fue su fórmula para llegar a sus metas: “No hace falta tomar ningún atajo, solo escuchar a buenos profesionales, informarte, hacer la actividad que más te guste y tener una buena alimentación”.

Christian Sancho se casa con Celeste Muriega Foto: Instagram/chrissanchook

“Nada pasa por casualidad sino porque lo buscamos. Todo depende de vos. Si yo pude hacerlo y llegar a cumplir mis objetivos casi a los 50 ¿por qué vos no?”, invitó a todos los usuarios. Pero antes de todo remarcó: “La imagen no nos define”.

El antes y después de Christian Sancho Foto: Instagram/chrissanchook

La postal recibió más de seis mil “me gusta” y comentarios de toda clase como: “¡Felicitaciones Christian! Muy buen mensaje”, “Totalmente Chirs !!! Crack”, “¡Chris sos cómo el vino! Felicitaciones y siempre se puede”. Mientras que su novia reconoció tierna: “Sos mi gran ejemplo, amor”.

Cuándo se casan Christian Sancho y Celeste Muriega

La noticia de su compromiso llegó a mediados de mayo, a tan solo cuatro meses de comenzar su noviazgo después de conocerse en la obra de José María Muscari.

La prgunta fue casual. Entre cuadro y cuadro de la función en el teatro, Sancho sorprendió a la bailarina preguntándole si quería casarse con él y ella no lo dudó por un segundo. “Me dijo ¿Te casarías conmigo? Yo obviamente, sin dudarlo, dije que sí”, recordó Muriega en “Intrusos” semanas atrás.

También siene su perfil de fotos y videos para adultos. Foto: Instagram/chrissanchook

Y reconoció que tras su reacción, ella retrucó: “¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?”, y la respuesta del actor fue: “A mí me encantaría casarme con vos”. Es por eso que ahora la feliz pareja planea su boda para el 2023, mientras que este año celebrarán su compromiso.