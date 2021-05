A medida de que los primeros frescos van tomando el lugar del calor, influencers, actores y cantantes comienzan a desempolvar sus fotos en traje de baño para mantener, aunque sea en las redes sociales, la ilusión del verano.

//Mirá también: Celeste Muriega habló sobre el trabajo de Romina Malaspina en Canal 26: “Pasó de tener una sección a conducir”

Es así, no falla. Cada tanto, no importa si es abril, mayo o julio, una foto de una playa paradisíaca, o de una bikini se infiltra en los feeds de Instagram y hacer recordar con nostalgia los días de sol y temperaturas altas.

Pues bien, el caso de Celeste Muriega no es la excepción. Para ponerle onda a esta semana fresca, la it girl y bailarina deslumbró con una foto luciendo una bikini con estampado animal print.

Celeste Muriega Instagram @celestemuriega

“Con ganitas de esto”, añadió Muriega junto a la foto, dejando en claro que pertenece más que nunca al “team verano”.

En la foto, que se llenó de likes y comentarios de su más de un millón de seguidores de Instagram, la bailarina de “Bienvenidos a Bordo” aparece dentro de una pileta con una increíble vista, y tomando su cabello con las manos.

¿Hay amor con Hernán Drago?

Como Celeste se muestra soltera, y sin apuro por empezar una relación, los fans no tardaron en vincularla con su compañero de elenco de “Bienvenidos a Bordo”, Hernán Drago. Sin embargo, ambos lo niegan.

Celeste Muriega y Hernán Drago. (Instagram)

El miércoles, en un momento del programa en que ambos habían llegado a la final, el conductor Guido Kaczka les preguntó qué pensaban que era lo mejor y lo peor del otro, y se vivió un divertido momento.

//Mirá también: Hernán Drago terminó su abstinencia: “Estoy feliz, no sería normal seguir sin sexo más de 100 y picos de días”

“A ver, primero vos, Drago: si tuvieras que caracterizar a Celeste Muriega, ¿qué te gusta y qué no te gusta de ella?”. Algo nervioso, el modelo contestó: “Me gusta cómo baila y no me gusta la impuntualidad”.

Ella, a su turno, marcó: “A mí me gusta su humildad, es simple, sencillo. Tiré tres”. Y entre lo que no le gusta, dijo: “Que sea demasiado prolijo, demasiado puntual, es un poquito obsesivo”.

Celeste estuvo siendo muy nombrada durante el último mes, ya que se la vinculó con Hernán Drago, aunque ambos negaron que exista tal romance. Los dos son parte del staff rotativo de “Bienvenidos a bordo”; además, la morocha se luce en la conducción de Crónica Central, todas las noches junto a Nacho Goano en el canal de noticias.