Catherine Fulop es una de las conductoras más carismáticas de nuestro país. Su hija Oriana Sabatini se encuentra en el foco de los programas de espectaculos por su romance con el futbolista de la selección argentina Paulo Dybala.

Catherine Fulop y el secreto sobre sus pies

Su madre, no para de usar las redes sociales para mantener el contacto con sus seguidores. En su cuenta de Instagram tiene 2,8 millones de seguidores con quienes acaba de compartir un video luciendo una remera gris con estampado de “pestañas” y con un filtro que le hace “unas pestañas gigantes”.

“Las pestañas son el marco de la cara!!!Tu que opinas!!???”, expresó y se llevó más de 26 mil me gustas y cientos de respuestas: “Amo este reels”, “Sos la mejor”, “Que graciosa Fulop”, “Jajajjaj si. Pero a mí el Rimmel me molesta tanto tiempo, me hace picar los ojos. Quien lo lea. Algún tip??”.

La actriz despidió al año en su Instagram

Qué hace Catherine Fulop

Catherine Fulop es una actriz venezolana que actualmente se encuentra residiendo en Buenos Aires, Argentina. Actualmente se encuentra como jurada en un programa llamado Talento rojo de Chile. Su participación en televisión más reciente en Argentina se dio de MasterChef Celebrities donde fue la 15ª eliminada.

Catherine Fulop (Foto: Instagram)

Los programas que la llevaron a la fama en nuestro país fueron Rebelde Way, Bailando por un sueño, Talento Argentino y ¿Quien quiere casarse con mi hijo?.