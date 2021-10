Catherine Fulop sorprendió a sus más de 2.4 millones de seguidores con una postal retro en bikini, donde aprovechó para hablar sobre su cambio físico y la operación que se realizó hace varios años.

//Mirá también: Catherine Fulop posó con una micro bikini y una vista magnífica

“Mi foto de hoy data mas o menos por el año 1986. Creo que esta foto es cuando hacia mi primera novela ‘Mi Amada Beatriz’, lo saco por el look. Les cuento que nunca realicé ninguna actividad física, no me gustaba hacer deportes, lo mío era otra cosa. Con la llegada de mis hijas, quise mejorar mi cuerpo porque sentía que todo se me estaba cayendo, y ahí empece a entrenara y a cuidar mi salud”, detalló la actriz.

Catherine Fulop

Luego Catherine habló sobre su cuerpo y contó cuál fue la operación que se realizó: “Como verán en la foto siempre fui de caderas y cola grande, me hice una intervención para agrandar mis boobies (sentía que estaba desproporcionada) Seguro que le pasa a muchas chicas”.

Fulop aseguró que esas inseguridades se han desvenecido con el tiempo: “Hoy siento que mi cuerpo cambió y lo mas importante me siento activa y saludable. Se les quiere”.

Catherine Fulop

En la postal retro se ve a la modelo venezolana lucir una bikini de color rosa pastel, además de utilizar un flequillo.

El entrenamiento de Catherine Fulop

La conductora ahora es una gran amante del ejercicio y el deporte. Ella suele compartir con sus admiradores parte de sus rutinas diarias.

//Mirá también: Catherine Fulop deslumbró con su entrenamiento en calza estampada y top: “Somos lo que hacemos repetidamente”