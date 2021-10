La llegada de la nueva temporada de “Masterchef Celebrity” está cada vez más cerca. Por esa razón, los nombres de los participantes que se suman al reality de cocina comienzan a revelarse, ese es el caso de Catherine Fulop.

La venezolana reveló al ciclo Implacables que fue el mismo Santiago del Moro quien logró convencerla de participar en la tercera temporada.

Catherine Fulop reveló cómo la convencieron de estar en el programa.(Foto: Instagram/ fulopcatherine)

“Santi se pasó porque él desde la primera temporada empezó con ‘Cathy, tenés que estar’, ‘te va a ir bien porque cocinás’”, explicó Fulop.

“¿Quién le dijo a Santiago del Moro que yo cocinaba? No cocino para nada, pero bueno al final en esta tercera temporada me pidió que esté y terminé diciéndole ‘bueno, dale’. ¡Fue un ‘ok’ por cansancio!”, agregó con humor.

Santiago del Moro fue el encargado de convencer a Catherine Fulop. (Foto: Telefe) Google

Para concluir, la modelo hizo una pequeña, pero llamativa confesión: “Yo sé hasta donde puedo llegar o si me va a gustar cocinar porque una cosa es preparar en tu casa algo rápido. Si te soy sincera, yo no he hecho una torta de las de cajita. ¡Ni eso!”.

Quiénes son los famosos convocados a Masterchef Celebrity 3

Hasta el momento, los nombres de celebridades que van a participar en la tercera temporada del certamen de cocina son Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Denise Dumas, Tití Fernández, Paulo Kablan, Luisa Albinoni, Joaquín Levinton y Paula Peque Pareto.

La próxima temporada está cerca de comenzar. (Foto: Telefe) WEB

Además, se ha hecho referencia a la posible participación de Wanda Nara en esta versión. Sin embargo, por motivo de costos y el viaje, no parecería viable.