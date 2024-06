Casi muestra de más: Evangelina Anderson posó al límite de la censura

Evangelina Anderson desató la censura y superó los límites de la sensualidad con su audaz y arriesgado outfit de aberturas extremas. La valentía de la modelo a la hora de vestirse no deja lugar a dudas, siempre logra superar sus propios límites. Cada noche, la it girl deslumbra como jurado en Los 8 escalones con looks impactantes y, recientemente, presentó un conjunto que reafirmó su osadía.

Evangelina Anderson subió la temperatura en Instagram con un mega escote y transparencias Foto: instagram

En cada edición del programa, la modelo sorprende no solo con su carisma y cuerpo, sino también con las osadas posturas que realiza como parte de su participación en Los 8 Escalones. Pero no solo eso, cada una de estas desafiantes figuras las realiza luciendo looks que dejan a todos sin palabras

Evangelina Anderson engalana Los 8 Escalones Foto: instagram

El jugado outfit de Evangelina Anderson

Desde el estudio de grabación, Evangelina Anderson compartió con sus seguidores de Instagram fotos con un conjunto celeste grisáceo semitransparente, compuesto por un crop top con mangas largas, off shoulder y zonas drapeadas, acompañado de una falda larga muy ajustada al cuerpo.

El jugado outfit de Evangelina Anderson Foto: instagram

Llevando su apuesta aún más lejos, Evangelina Anderson optó por no usar ropa interior, dejando su piel y su tatuaje al descubierto. Siempre destacando su figura esculpida, Evangelina lució un conjunto monocromático de falda tubo y crop top con hombros al descubierto.

El jugado outfit de Evangelina Anderson Foto: instagram

Además de elegir una falda tubo ultra ceñida, se decantó por un modelo con explosivas aberturas laterales. La falda presenta una sugerente abertura en todo el lateral izquierdo, desde la cadera hasta el tobillo, intervenida con finas tiras cruzadas.

El jugado outfit de Evangelina Anderson Foto: instagram

Este atrevido modelo se lleva sin lencería, revelando mucha piel. Aunque el vestuario capturó todas las miradas, los complementos y accesorios también fueron destacados. Combinó su atuendo con sandalias metalizadas color plata con plataformas y tacón alto rectangular, rematando el look con un par de gafas de sol circulares con lentes celestes espejados.