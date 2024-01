Evangelina Anderson posó de espaldas con una bikini metalizada y dejó en shock Instagram.

Evangelina Anderson encendió las redes sociales con su última publicación en Instagram, donde compartió una hermosa imagen para promocionar un reloj, pero el ítem definitivo del post es su fanatismo por los trajes de baño peltre. La rubia optó por un modelo metalizado, una tendencia que se afirma como la pauta en la moda de bikinis.

Evangelina Anderson se encuentra en su mejor momento personal, instalada con su familia en Argentina, desde que su esposo Martín Demichelis aceptó ser DT de River, y volvieron a vivir al país.

La modelo no para de sorprender con sus looks.

Por ello, los compromisos profesionales le abundan a la rubia que no deja de participar de campañas de diferentes marcas: no sólo de ropa interior o lencería sino también de accesorios y, por supuesto, cada una de sus colaboraciones la comparte sin dudarlo en sus redes sociales que no tardan en llenarse de likes y elogios.

Evangelina Anderson siempre deslumbra con su belleza en redes.

El look para la playa de Evangelina Anderson

En la imagen compartida por la modelo y profesora de yoga para sus más de 3 millones de seguidores, la moda de microbikinis metalizadas toma el protagonismo, así como el reloj en cuestión en tonos azules. Al estar de espaldas a la cámara, el perfil del rostro de la modelo se lleva todas las miradas.

Evangelina Andersos posa de espaldas a la cámara y su mirada se lleva la atención de los internautas. Foto: desconocido

El posteo muestra a la rubia luciendo una microbikini gris metalizado, también llamado peltre, una elección que destaca por su elegancia atemporal y su versatilidad al momento de combinar tanto con otras prendas como accesorios.

Este color, brillante como el plomo, siempre es sinónimo de sofisticación y se combina perfectamente con los sutiles detalles de make up y accesorios de la rubia, creando un contraste que resalta su torso.