Camila, la hermana de Thiago Medina, posó en ropa interior y le respondió a los que la critican.

Camila Deniz, la hermana del ex participante de Gran Hermano 2023 Thiago Medina, utilizó su Instagram para realizar una publicación en donde llamó la atención de sus fans. La influencer posó en ropa interior. Días antes, había compartido una fotografía en topless.

La hermana de Thiago Medina, Camila Deniz, posó en ropa interior e hizo un llamado a la reflexión Foto: instagram.com/camioficial94

La hermana de Thiago Medina, compartió en su Instagram una imagen posando en ropa interior y la acompañó con una reflexión pidiendo que no se burlen más de ella: “Siento que me recriminan cómo me visto y que soy gorda. Me dijeron muchas cosas. Yo soy gorda o estoy así, no porque me gusta, pero me amo como estoy, y me duele lo que dicen, me dijeron que así no voy a poder conseguir trabajo. Basta por favor, porque me están haciendo mierda”

Cansada de las críticas y mensajes poco felices, Camila Deniz decidió expresar su sentir y crear conciencia en sus seguidores para frenar los mensajes negativos. Muchos de sus fans le brindaron palabras de mucho cariño y apoyo frente a los mal intencionados.

Camila Deniz todavía no conoció a sus sobrinas: ¿Cuándo será el encuentro?

Thiago Medina y Daniela Celis fueron papás de gemelas el 29 de enero. Fue uno de los nacimientos más esperados del año. La hermana de Thiago, Camila Deniz todavía no conoció a sus sobrinos y esto llamó la atención del público.

La influencer se encuentra en Mar del Tuyú por cuestiones laborales y hasta que finalice la temporada no puede volver a Capital Federal. En su Instagram contó que se encuentra ansiosa por su regreso a Buenos Aires para finalmente conocer a sus sobrinas, las gemelas, Aimé y Laia.